東京都独自のアプリ「東京アプリ」では、条件を満たすと東京ポイントを貯められます。これらは都立施設のチケットやオンライン決済サービスなどに交換できますが、「現金に換えたい」と考えている人もいるかもしれません。 本記事では、東京ポイントの概要や東京ポイントの現金化が可能か、また東京ポイントの貯め方などについてご紹介します。 東京ポイントとは 東京ポイントとは、東京都が実施するキャン