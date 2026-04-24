ジャパニーズ・モンスターに米本土が揺れ動いている。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が２２日（日本時間２３日）の敵地ダイヤモンドバックス戦で５試合連続となる１０号２ランを放った。球団記録タイ、日本選手タイ、新人最長タイと記録ずくめの一撃はＭＬＢ新人王だけでなく、史上初となる夢の日米トリプルクラウン達成、今夏の争奪戦まで呼び込もうとしている敵地ながらチェース・フィールドの「主役」は、またし