世間が関心を寄せる京都府南丹市園部町の小学生・安達結希さんの行方不明事件。行方不明から約3週間が経過した、4月16日に父親・安達優季容疑者が死体遺棄容疑で逮捕され、事件は大きく動いた。しかし、いまだ死因や動機は明らかになっていない状況だ。【写真】下校時、結希くんが「よく可愛がっていた」犬のハチ悲しみが広がる南丹市園部町4月上旬には、事件の現場となった南丹市に大勢の報道陣が駆けつけていたが、父親の逮