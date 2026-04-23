まもなく始まるゴールデンウィーク、2026年は最大12連休ですが、物価高の影響が出ているようです。キーワードは「近く」て「短い」。取材しました。 4月29日は昭和の日。この日から平日を4日休めば12連休となることしのゴールデンウィーク。 街の人にことしの予定を聞いてみると…。 ■10代男性 「彼女と福岡へ行ってバーベキューをしたり福岡の展示会に行く」 ■80代女