1月5日、米軍の作戦で拘束された後ニューヨークに到着するベネズエラのマドゥロ大統領/Eduardo Munoz/Reuters via CNN Newsource（CNN）ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領拘束作戦にかかわった米軍特殊部隊の兵士が、マドゥロ氏の失脚に賭けて40万ドル（約6400万円）の利益を得ていたとして逮捕・起訴された。23日に公開された起訴状によると、ギャノン・ケン・バン・ダイク曹長は昨年12月下旬、大手予測市場の「ポリマーケッ