ベルギー１部シントトロイデンにレンタル移籍で加入中の日本代表ＦＷ後藤啓介（２０）がプレーオフ１第４戦（２３日＝日本時間２４日）で２―で勝った契約元のアンデルレヒト戦で先制ゴールを決めた。９試合ぶりの今季１１点目となったが、試合後には過剰なセレブレーションで一触即発の事態に発展した。０―０で迎えた後半３０分、右サイドのＭＦ伊藤涼太郎からのクロスにゴール前へ飛び込だ後藤が右足で合わせた。２月１５日