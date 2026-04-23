「“免許返納”後にピッタリ！」高級感あふれる「“新型”四輪モデル」発表！2023年7月の法改正以降、街中で見かける機会が急増しつつある「特定小型原動機付自転車（特定原付）」。若者を中心にシェアリングのキックボードタイプが普及する一方で、転倒リスクが低く安定感に優れた「四輪タイプ」は、運転免許を自主返納したシニア層の新たな移動手段として熱い視線を集めています。【画像】超カッコイイ！ これが“免許返納”