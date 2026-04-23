全日本空輸（ANA）は、「ANAスーパーフライヤーズカード（SFC）」のサービスを2028年4月1日に刷新する。ANAカード・ANA Payの年間決済額が300万円以上の人を、「ANAスーパーフライヤーズカード SFC PLUS」として、ANAラウンジの利用、5,000マイルのマイル積算、スターアライアンス・ゴールド資格を付与する。ANAカード・ANA Payの年間決済額が300万円未満の人を、「ANAスーパーフライヤーズカード SFC LITE」として、ANAラウンジの