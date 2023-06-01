ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは臨時株主総会で、パラマウントによる買収案の受け入れを賛成多数で承認しました。ワーナーの臨時株主総会では23日、パラマウントの買収案について株主投票が行われ、賛成多数で承認されました。ワーナーの株主には、1株あたり31ドルが現金で支払われ、パラマウントが2月に発表した買収総額は1100億ドル、日本円で約17兆円5000億円に上ります。今後、規制当局の審査などを経て、2026年9月末