Image: Apple い、嫌な予感もしています。メモリが高騰している昨今、ローカルLLM用としてコスパいいぞ！みたいな声が多く聞こえているMac mini。その影響か、最近はメモリを増量すると注文不可になったり、お届け日がめっちゃ伸びたりしていたのですが、ついに最安構成モデル（ベースモデル）も売り切れ状態の注文不可になってしまいました…。 Ima