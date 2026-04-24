木南晴夏、高杉真宙出演のフジテレビドラマ「今夜、秘密のキッチンで」第３話が２３日に放送された。序盤、坪倉あゆみ（木南晴夏）が夫坪倉渉（中村俊介）のモラハラに反論し、渉はあゆみの態度の変化を心配して、少しモラハラが緩まったが…。ＣＭ明け、突然、渉とあゆみの友人吉野舞（佐津川愛美）がバーで密会している場面となりイチャイチャ。「舞ちゃん」と呼び、妻の変化について相談すると、愛人がすねはじめた。あ