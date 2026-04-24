アメリカのトランプ大統領は23日、イランへの軍事攻撃に核兵器を使用することはないと明言しました。アメリカ トランプ大統領「（Q:イランに核兵器を使うか）いや。使わない。なぜ核兵器を使う必要がある。我々は核兵器を使わず彼らを壊滅させた」トランプ大統領は23日、イランに対して核兵器を使用する可能性を否定し、「核兵器の使用は許されるべきではない」と強調しました。これに先立ちトランプ大統領はSNSで、ホルムズ海峡で