神奈川県藤沢市の病院で、当直室の天井裏に侵入したとして、この病院の小児科医の男が逮捕されました。病院の職員が天井裏から手のようなものが出ているのを見つけ、通報したということです。建造物侵入の疑いで逮捕された横浜市栄区の小児科医・山根景志容疑者（41）は今月7日の午後11時半ごろ、勤務する藤沢市の湘南藤沢徳洲会病院で、当直室の天井裏に侵入した疑いがもたれています。病院によりますと、当直室は医師が休憩など