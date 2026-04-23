【ユニクロ】で見つけた「春夏の名品」！ マニア「試着した瞬間感動した」「この値段なの驚き」ftn-fashion trend news-

ユニクロ「春夏の名品」ボクシーニットTの上品な光沢感に驚き

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ユニクロマニアの筆者が「ボクシーニット」（税込み2,990円）を紹介
  • 上品な光沢感で肌触りもよく、これからの季節も快適に着られそうと解説
  • 洗濯機で洗えてお手入れ簡単なところも魅力であると語った
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