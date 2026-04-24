ライフル銃を慣れた手つきで構える北朝鮮の金正恩・朝鮮労働党総書記。その姿をにこやかに見守るのは、ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領だ。このライフル銃はベラルーシ製のもので、ルカシェンコ氏から金正恩氏への"手土産"。ルカシェンコ氏が「武器の扱いがうまいですね」「敵が侵攻してきたら使える」などと話すと、金正恩氏は笑顔で応えたという──。【写真】「撮り鉄」の日本人がベラルーシで拘束される直