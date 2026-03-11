アヤックスDF板倉滉は1月24日から欠場が続いている

オランダ1部アヤックスに所属する日本代表DF板倉滉が復帰に向けて一歩前進したようだ。

クラブが公式インスタグラムでランニングを行う写真を公開している。

板倉は今季アヤックスで公式戦21試合に出場しているが、背中に痛みを抱えており、1月24日のエールディビジ第20節フォレンダム戦を最後に戦列から離れている。復帰時期についてはまだ明らかとなっていない。

そうしたなかで、現地時間3月10日にクラブの公式インスタグラムが公開したトレーニング写真で板倉がランニングを行う様子が明らかになった。個別ではあるが、トレーニングに復帰したことが確認されている。

オランダメディア「Voetbal Primeur」は「アヤックスに朗報」と見出しをつけ、「オスカル・ガルシア新監督にとって心強いニュースになるだろう」と報じた。同じく現地メディア「voetbalzone.」も「アヤックスの守備に間もなく新たな選択肢が加わるだろう」と板倉の復帰が近づいたことに言及した。

およそ1か月半ピッチから離れている板倉は、森保ジャパンの守備の要として期待されている。今月末には日本代表の英国遠征が控えているだけに、回復状況には注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）