¡Ú£×£Â£Ã¡ÛàÂçÃ«»Â¤ê¤ÎÅÅµ¤µ»»Õá¥Á¥§¥³ÀèÈ¯¥µ¥È¥ê¥¢¤Î¡Ö²ÖÆ»¡×¡¡»ø¤Ë¤âÌµ¼ºÅÀ¡ÄÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢°ÛÎãÊóÆ»
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬£±£°Æü¤Î£×£Â£Ã£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÃÁÈºÇ½ªÀï¤Ç¥Á¥§¥³¤ò£¹¡½£°¤Ç²¼¤·¡¢£´ÀïÁ´¾¡¤Ç£±°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¶¯¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥Á¥§¥³¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¥ª¥ó¥¸¥§¥¤¡¦¥µ¥È¥ê¥¢Åê¼ê¡Ê£²£¹¡á¥¢¥í¡¼¥º¡¦¥ª¥¹¥È¥é¥ô¥¡¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»øÂÇÀþ¤ò£´²ó£²¡¿£³¡¢£¶°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¡¢¹ßÈÄ»þ¤Ë¤ÏÅ¨Ì£Êý¤ÎÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï£¸²ó¤Ë°ìµó£¹ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç»î¹ç¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤ÎàÅÅµ¤µ»»Õ±¦ÏÓá¤À¡£
¡¡ÊÆÍÎÏ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×»±²¼¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥µ¥È¥ê¥¢¤Î¿ô»ú°Ê¾å¤ÎÊª¸ì¤À¡£±¦ÏÓ¤Ï¥Á¥§¥³¤ÇÅÅµ¤ÀßÈ÷´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë°ìÊý¡¢ÂåÉ½¤Ç¤Ï´ÇÈÄÅê¼ê¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¡£Á°²ó£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤Î£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£±¡áÅö»þ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤«¤é£³µå»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢°ìÌöàÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¥Á¥§¥³Áª¼êá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤â£¶Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ç£³²ó£²¡¿£³Ìµ¼ºÅÀ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÆüËÜÀï¤Ç¤âÌµ¼ºÅÀÅêµå¡£ÂåÉ½¥é¥¹¥È¤È·è¤á¤ÆÎ×¤ó¤À£×£Â£Ã¤ò¡¢£¸¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ïº£¸å¤âÃÏ¸µ¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢ÂåÉ½¤«¤é¤ÏÂà¤¯°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÍ³¤ÏÍÄ¤¤»Ò¶¡¤È¤Î»þ´Ö¡¢²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ¶á¤¯µ¯¶ÈÍ½Äê¤Î¥Á¥§¥³¤Ç¤Î»Å»ö¤À¡£ÇÉ¼ê¤Ê¥×¥í·ÀÌó¤Ç¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£À¸³è¤Î´ðÈ×¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¹ñ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤À¤±¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÇØÉé¤¦¡£¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¶¯¤¯»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬ÀèÈ¯¤«¤é³°¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÈá¤·¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤ÏºÆ¤ÓÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¥Á¥§¥³¤Ï£´ÀïÁ´ÇÔ¤ÇÂç²ñ¤òµî¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥È¥ê¥¢¤ÏàÌîµå´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤á¤È¤¤¤¦Êì¹ñ¤Î¸Ø¤ê¤ò¡¢ÀÅ¤«¤ÊÎíÉõ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£