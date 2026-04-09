カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新シリーズ「BLACK AND ELECTRO GREEN」5機種を4月10日に発売する。エレクトログリーンをアクセントに採り入れたモデルで、価格は14,850円から。G-SHOCKの新シリーズ「BLACK AND ELECTRO GREEN」新製品は、ベゼル／バンド／文字板はブランドの基調色であるブラックを基調とし、フェイスの液晶部分にはエレクトログリーンのカラー印刷を施したシリーズ。ライト点灯時にはデジタル表示の