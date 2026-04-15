たった一度の迷惑行為が人生を大きく狂わせることがある。ある男性は「立ちション」で仕事も信用もすべて失う羽目になった。ブックライター・永峰英太郎さんの著書（監修＝司法書士・行政書士、速水陶冶）『人はこんなことで破産してしまうのか！』（三笠書房）より、50代男性のエピソードを紹介する――。（第1回）写真＝iStock.com／Pla2na※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Pla2na■仕事着のまま泥酔、路上放尿で警察沙