韓国・ソウル西部地裁が2026年4月15日、迷惑系配信者の「ジョニー・ソマリ」ことイスマエル・ラムジー・カリド被告に懲役6月の判決を下した。SNSでは、カリド被告の「奇行」ぶりが注目を集めている。23年には「建造物侵入の疑い」「威力業務妨害の疑い」で逮捕カリド被告は米国籍の迷惑系配信者だ。YouTubeやTwitchなど、複数のプラットフォームで配信を行っており、日本でも電車内で原爆投下をやゆするような騒ぎを起こしたほか、