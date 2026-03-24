第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表「侍ジャパン」として出場した大谷翔平投手（31＝ドジャース）が今月6日の台湾戦で着用したユニホームが、MLB公式オークションサイトで22日（日本時間23日）に150万10ドル（約2億3900万円）で落札された。これは大谷のユニホームとしては過去最高額になると、スポーツ専門局「ESPN」電子版が23日（日本時間24日）に報じた。過去最高は24年にドジャースの試合で着用し