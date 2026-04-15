サントリーホールディングス（ＨＤ）は１５日、第一三共ヘルスケアを２４６５億円で買収すると発表した。国内酒類市場の成長を見込みづらくなっているため、健康関連事業を強化する。第一三共ヘルスケアは第一三共の完全子会社。かぜ薬「ルル」や解熱鎮痛剤「ロキソニン」といった一般用医薬品の販売などを手がける。第一三共は売却で得た資金を新薬開発への投資などに充てるとみられる。サントリーは、脚の筋肉や膝の関節サ