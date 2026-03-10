この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

堺東駅近くに3月5日、全席完全個室の焼肉店「焼肉 銀翠苑」（大阪府堺市堺区北瓦町2、エルプレイス堺東5階）がオープンした。



経営者がプロデュースする、会食や接待需要に特化した店舗で、料理は和牛を主役にしたコースのみを提供する。同店によると、堺東エリアで全席完全個室の飲食店は同店のみという。店舗面積は約20坪。席数は18席（2人×1室、4人×2室、8人×1室）。全てのコースに土産として逆さいなり「SAKAI NO INARI」が付く。コースは、「月」（1万1,000円）、「華」（1万3,200円）、「極」（1万6,500円）、「皇（神戸牛コース）」（3万3,000円）の4種類。



営業時間は17時～24時。月曜定休。

