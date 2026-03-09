映画『ラストマイル』、きょう3・9本編ノーカットで地上波初放送 公式の“お知らせ”にファンの期待感高まる「塚原監督こだわりの地上波初放送版をぜひお楽しみに」
TBSはきょう9日、満島ひかり主演の映画『ラストマイル』（2024年8月公開）を本編ノーカットで地上波初放送する（後8：55）。
【動画】満島ひかりに石原さとみ、綾野剛、星野源…豪華キャスト大集結でわちゃ×2！映画『ラストマイル』プレミアイベントの様子
ブラックフライデー前夜、届いた荷物は爆弾だった――。本作は、日本中を震撼させる4日間を描いたノンストップサスペンス。ドラマ『アンナチュラル』（主演・石原さとみ／2018年1月期）、『MIU404』（主演・綾野剛、星野源／2020年7月期）でタッグを組んできた監督：塚原あゆ子×脚本：野木亜紀子×主題歌：米津玄師が再び集結し、劇場版に挑んだ意欲作だ。
『アンナチュラル』、『MIU404』の世界とつながる“シェアード・ユニバース・ムービー”の側面もあり、映画は公開直後から大きな話題に。興行収入59億円を突破、観客動員400万人超えのヒットを記録したほか、『第48回日本アカデミー賞』では、優秀作品賞をはじめ、優秀監督賞（塚原）、最優秀脚本賞（野木）ほかを受賞した。
地上波での初放送当日を迎え9日、映画の公式X（@last_mile_movie）では、「全国TBS系にて 今夜の放送は本編ノーカット＆主題歌『がらくた』が本編から流れます…!!」と予告。「劇場でご覧いただいた方も塚原監督こだわりの地上波初放送版をぜひお楽しみに」と呼びかけた。
この投稿に対し、表示回数57.3万件超え、1.6万件以上の「いいね！」（9日午後3時時点）が届けられているほか、コメント欄には「さすが塚原さん！テレビ放送とて手を抜かないですね、作品への愛を感じます」「テレビ版に編集してくださったんですね！主題歌込みでのラストマイル!!期待しかない」「目が耳が離せませんね」「とても楽しみです！」との声が続々と寄せられており、放送への期待感が高まっている。
