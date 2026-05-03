私はヤヨイ。夫のケンジ、息子ロクとの3人暮らしです。義実家での一件からしばらくして、ケンジの態度が明らかに変わりました。食事中にロクがぐずると、私の代わりにロクをなだめ、私の食事を温め直しはじめたのです。私は驚きながらも態度が変わった理由を尋ねると、「両親に何度も叱られてようやく理解した」と正直に打ち明けてくれました。しかし義両親に言われたからといって、本当に反省しているのでしょうか……？「もう