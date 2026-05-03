飼い主さんとお出かけに行けると勘違いしてしまったわんちゃん。ルンルンでお出かけ準備をして向かった先は、なんと病院！飼い主に文句を言いまくる姿は、TikTokでも10万回以上再生されるほど話題になり、「病院と気づいて文句言い出すのも可愛すぎる笑」「よく頑張りましたっ」といった声が寄せられました。 【動画：『病院いくよ』お出かけできると勘違いしている犬→車で病院についた瞬間…『文句を言いまくる光景』】 お