信頼関係を試される“踏み絵”のようなエピソードがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】ちょっと迷うこの状況、あなたならどうする？「社内のおじさんから急に『八ッ橋食べる？』って言われて受け取ったのがジップロック入りだったんだけど。信頼関係ってこういうとこで試されるんだなって思った」と自身の体験を紹介したのはマルチ・パーソナリティのいませさん（@imaseimasen）。お土産に買ってきたお菓子を配るのは職場あ