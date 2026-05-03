札幌・中央警察署は2026年5月2日、札幌市白石区に住む会社員の男（22）を傷害容疑で逮捕しました。男は2025年12月11日午前6時50分ごろ、札幌市中央区南7条西5丁目にあるホテルの駐車場内で、乗用車を運転し、パート従業員の女性（55）をわざとはね、けがをさせた疑いが持たれています。女性は車と衝突した際に転倒し、首や腰のねんざ、腕の打撲などの軽傷を負いました。調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めて