自然界のありとあらゆる場所に存在する《菌》。人間の体にも数多くの常在菌がすみつき、そのバランスによって私たちの健康状態が決まります。菌活は継続することが大切です。腸内細菌研究の第一人者である内藤裕二先生がおすすめする、1日の過ごし方を紹介します（構成：浦上泰栄）あなたの菌力チェックリスト* * * * * * *「その菌活、正しい？〇×クイズ」よりつづく腸内フローラを整える菌活タイムスケジュール＜6：30 AM＞朝イ