巨人・阿部慎之助監督が３日、脳しんとう特例措置で登録抹消中の巨人・泉口友汰内野手について、４日から１軍に合流させる可能性を示した。泉口は３日のファーム・リーグ・広島戦で実戦復帰。マルチ安打をマークし「なんの問題もなく、いつも通りにプレーができたんじゃないかな、と思います。今日やった感じだといつ呼ばれてもいい状態ではあると思う。あとは監督さんだったり首脳陣の方が決めるところだと思います」と振り返