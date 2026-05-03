1日、仁川（インチョン）の松島（ソンド）にあるサムスンバイオロジックスの工場内道路には先月から労組が立てていた赤い旗が並んではためいていた。旗と垂れ幕にはストを知らせる「ONE TEAM ON STRIKE」と書かれている。サムスンバイオロジックスは2011年の創立から初めてのストを迎えた。この日青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）では初めての労働節（メーデー）記念式が開かれた。韓国労働組合総連盟（韓国労総）と全国民主労