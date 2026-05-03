大阪ミナミの道頓堀で2月、当時17歳の少年3人がナイフで刺されて死傷した事件。少年らのうち奈良県に住んでいた会社員の少年は当日に死亡、ほか2人は重症を負ったが、3月初旬に退院した。【写真】「寝起きからビールとコークハイ...」酒とタバコを嗜む”丸坊主姿”の岩崎龍我容疑者、持ち歩いていた”銀のリボルバー”を突きつける様子など大阪府警は3月6日、殺人容疑で逮捕した無職・岩崎龍我容疑者（21）をけがをした少年2人