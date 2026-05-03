香りでもっと自分らしさを楽しみたい女性に注目のニュース♡ドン・キホーテ限定の新フレグランスブランド「Palettory（パレットリー）」が誕生しました。第一弾は、みずみずしく愛らしい印象で人気の桃をテーマにした「ピーチパレット オードパルファム」。2026年4月27日（月）より全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ（一部店舗除く）で順次発売されます。 Palettory