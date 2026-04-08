細田守監督の名作アニメーション映画『時をかける少女』が、公開20周年を記念して7月3日より全国147館で上映されることが発表された（公開劇場は追加される予定）。【画像】細田守監督『時をかける少女』場面カット筒井康隆氏の原作をもとに、現代に生きる少女の等身大の青春と成長を描いた本作。タイムリープという能力を手に入れた主人公が過去をやり直す中で、「かけがえのない時間」の意味に気づいていく物語。2006年の