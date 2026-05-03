2027年2月に成田空港を運営するNAA(成田国際空港）など3社は、ガイドブック『地球の歩き方 成田空港とエアポートシティ』を2027年2月に出版すると発表しました。「地球の歩き方」初の空港と周辺都市圏を特集した一冊です。【写真】えっ…これが成田空港に実在の「トンデモB級グルメ」驚愕の全貌です創刊46周年を迎えた「地球の歩き方」が、国内版として初めて空港と、成田市/芝山町/多古町/横芝光町/山武市など千葉・茨城両県に