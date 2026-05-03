トランプ大統領。フロリダ州ウェストパームビーチのパームビーチ国際空港で、大統領専用機に搭乗する前に記者団と話をする様子＝2日/Matt Rourke/AP（CNN）トランプ米大統領は2日、在独米軍の削減計画に触れ、国防総省が今後1年間でドイツから撤退させると発表した当初の5000人を「はるかに上回る」規模で削減する方針だと明らかにした。トランプ氏はフロリダ州南部でエアフォースワン（大統領専用機）に乗り込む際、記者団に「大