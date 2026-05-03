世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が３日、しばしの「リセット」期間を希望した。東京ドーム興行から一夜明けて横浜市内の大橋ジムで記者会見。３−０の判定決着で退けた挑戦者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）との激闘を振り返った。試合を終えてやりたいことを問われると「そんな欲もないけど」と前置きした上で「張り詰めた、精神的なダメージがあるので、そこをしっかり抜きたい。肉体的にはそんなにな