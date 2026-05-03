「ＴＲＦ」のＤＪＫＯＯが３日、東京・秋葉原で開催された「ＶＴｕｂｅｒＥＸＰＯ２０２６」に出席し、“ＶＴｕｂｅｒデビュー”を果たした。ＤＪ活動４５周年を記念し、昨年８月からさまざまなプロジェクトに挑戦する一環としてバーチャルデビューが決定。ＶＴｕｂｅｒのイベントに足を踏み入れたＫＯＯは「この界隈（かいわい）に来たかったんですよ！」と声を張り上げて喜んだ。会場には多くのＶＴｕｂｅｒファンも