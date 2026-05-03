◆男子プロゴルフツアー中日クラウンズ最終日（３日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）３打差４位で出た堀川未来来（ＷａｖｅＥｎｅｒｇｙ）が7バーディー、ボギーなしの６３をマークし、通算１６アンダーで逆転優勝した。２０２２年マイナビＡＢＣ選手権以来となる４年ぶり５勝目を挙げた。前半で４つ伸ばしトップを捉えた。１０番で４メートルを沈めて抜け出すと、１１番は５メートル、１２番は１