世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。世界が注目した“世紀の一戦”は至高の技術戦に。その内容に海外メディアも酔いしれた。会場の東京ドームには多くの海外記者が来日。その模様は世界に発信された。互いに“打って外して”を繰り返す至高の技術戦