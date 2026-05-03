週の始まりの月曜日の朝。気分が重くなりがちなこの時間をどう乗り切るか……それは、多くの人が抱える課題でもある。じつは、月曜の朝の入り方ひとつでその週の過ごしやすさは変化するという。憂鬱（ゆううつ）な1週間を変える自分の機嫌の取り方を解説する。※本稿は、元幹部自衛官のわび（著）、精神科医のTomy（解説）『元幹部自衛官が教える メンタルが壊れない23の習慣』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。自