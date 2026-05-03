新型「ID.3 Neo」よりもコンパクトな絶妙サイズ！フォルクスワーゲンは2026年4月29日、コンパクトBEV（電気自動車）の新型「ID.Polo（ポロ）」を欧州で世界初公開しました。新型ID.ポロは、これまで2000万台以上を販売してきた同社の主力モデル「ポロ」の名を受け継ぎ、電動化時代に向けて再構築されたコンパクトBEV（電気自動車）です。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「アクア」サイズの「“新型” コンパクトカー」で