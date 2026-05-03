5月に入りました。ゴールデンウイークということで、いつもより長いお休みを過ごしている方も多いと思います。今回は、長期休暇の捉え方で「リーダーの仕事に対する姿勢」が見えるというお話です。（小宮コンサルタンツ代表小宮一慶）長期休暇はしっかり休もうただ、仕事への感度まで失ってはいけない長期休暇の過ごし方には、その人の仕事観やリーダーとしての姿勢が表れると、私は考えています。ゴールデンウイークのよう