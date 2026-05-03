女優のエミリー・ブラントと俳優スタンリー・トゥッチが、4月30日、ロサンゼルスのハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムでそろって星を授与された。映画「プラダを着た悪魔2」の共演者である2人は、スタンリーがエミリーの姉フェリシティ・ブラントと結婚していることから義理の家族でもある。当日は女優のメリル・ストリープ、俳優のマット・デイモン、ドウェイン・ジョンソン、ロバ}