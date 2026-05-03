ギタリストの布袋寅泰が３日に自身のインスタグラムを更新。「伝説の日。紛れもなく」と記し、２日のボクシング４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチで防衛に成功した井上尚弥（大橋）を試合後の控室で労う様子を投稿した。布袋は「尚弥くん、ありがとう！中谷さん、ありがとう！」と挑戦者で果敢に戦った中谷潤人（Ｍ・Ｔ）の両者に感謝。「二人のスピリットが惚れ惚れするほど研ぎ澄まされて美しかったです」と日