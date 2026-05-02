バンダイは、『ハートキャッチプリキュア！』より「Pretty Memories ハートキャッチプリキュア！ 変身香水 ココロパフューム」(6,930円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「Pretty Memories ハートキャッチプリキュア！ 変身香水 ココロパフューム」(6,930円)プリキュアシリーズの作中に登場するアイテムを、より美し