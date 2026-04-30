元AKB48の野呂佳代が、女優として大成功を収めている。野呂は、黒木華が主演を務めるフジテレビ系ドラマ「銀河の一票」に、準主役扱いで出演中だ。同作で野呂は、東京都知事選に挑むスナックのママ・月岡あかりを演じ、黒木が演じる主人公のバディー役を担当。自然体の演技が好評で、SNSでも野呂に対して絶賛のコメントが多く書き込まれている。 野呂といえば、アイドルを卒業してからはバラドルとして活躍し、テレビ朝日