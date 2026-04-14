俳優の佐藤二朗（56）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。自身の快挙を予想した大物俳優の言葉を明かした。俳優の山田裕貴が主演を務めた映画「爆弾」（監督永井聡）で、正体不明の中年男・スズキタゴサク役だった佐藤の怪演が話題を呼び、「日本アカデミー賞」最優秀助演男優賞をはじめ、昨年度の主要映画賞を総ナメした。同番組で、これまでの役者人生で唯一賞をもらったのは「NG大