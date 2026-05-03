「戦国の姫」といえばお市や細川ガラシャが知られている。だが、もう一人忘れてはならない姫がいる。13歳で武将に嫁ぎ、19歳で夫と共に壮絶な最期を遂げた。夫から「落ちのびよ」と説得されても、「あなたの後を追うのが世の習い」と言って翻意しなかった。江戸文化風俗研究家の小林明さんが“もう一人のお市”の埋もれた歴史を読み解く――。■19歳で勝頼と最期を迎えた「黒髪の 乱れたる世ぞ はてしなき 思いに消(きゆ)る 露の玉