ものまねタレントのりんごちゃんが、2026年4月26日に公式インスタグラムを更新。「金髪ボブ」姿を公開し、反響を呼んでいる。「※写真はウィッグです」りんごちゃんはインスタグラムで、金髪ボブで髪を巻いた姿で、胸元の開いた黒のロングTシャツ姿を公開。口元にはピアス、手元には大きな指輪が輝き、ギャップのある姿にフォロワーが驚きの声を寄せている。りんごちゃんは、「またハイトーンカラーにしようか迷い中。。。※写真は